Аксёнов: стратегическая задача – обеспечить рост промышленного производства Крыма не менее чем на 1,7 % ежегодно

Крымская промышленность после Воссоединения с Россией получила новый импульс развития. Отрасль, в которой сегодня занято порядка 62 тысяч человек, формирует не менее трети консолидированного бюджета региона.
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