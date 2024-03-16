«Для снятия напряженности». В главном парке Севастополя появится отдельная полоса

В Севастополе прошла рабочая встреча председателя комитета Заксобрания Севастополя по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова с представителями департамента транспорта, ГБУ «Парки и скверы», руководителем сервиса аренды самокатов и общественниками прошла в Парке Победы.
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