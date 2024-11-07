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Врач назвал страшную болезнь, на которую указывает повышенное слюноотделение

Врач назвал страшную болезнь, на которую указывает повышенное слюноотделение

При раке пищевода может возникать повышенное слюноотделение, предупредил РомановОнколог Денис Романов рассказал "Ленте.

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