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Противник показал неразорвавшуюся «баллистическую ракету», упавшую в Киеве

Противник показал неразорвавшуюся «баллистическую ракету», упавшую в Киеве Украинские ресурсы опубликовали фото «неразорвавшейся баллистической ракеты», сбитой ПВО ВСУ и упавшей среди жилой застройки в одном из густонаселенных районов Киева.

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