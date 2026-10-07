Противник показал неразорвавшуюся «баллистическую ракету», упавшую в Киеве Украинские ресурсы опубликовали фото «неразорвавшейся баллистической ракеты», сбитой ПВО ВСУ и упавшей среди жилой застройки в одном из густонаселенных районов Киева.
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