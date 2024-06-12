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«Русская механика» на фестивале Silk Way Sport Fest

«Русская механика» на фестивале Silk Way Sport Fest

В этом году спортсмены команды Алексей Зверев и Михаил Орлов примут участие во втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам на квадроциклах, который пройдёт в рамках юбилейного заезда международного ралли.

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