«Русская механика» на фестивале Silk Way Sport Fest

В этом году спортсмены команды Алексей Зверев и Михаил Орлов примут участие во втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам на квадроциклах, который пройдёт в рамках юбилейного заезда международного ралли.
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