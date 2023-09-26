Внимание всем: на следующей неделе в Уссурийске прогудит сирена

В следующую среду, 4 октября, в период с 10.30 до 11.30 местного времени в Уссурийске будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения Приморского края, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.
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