Сбор подписей в поддержку Путина в качестве самовыдвиженца начнется с 23 декабря

Сбор подписей в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, который в марте следующего года примет участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начнется с 23 декабря.
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