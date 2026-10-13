Шесть часов переговоров. Уиткофф, Кушнер, Зеленский. Суть от NYT

NYT раскрыла суть переговоров Уиткоффа, Кушнера, Зеленского, что шли 6 часов.Накануне в гольф-клубе под Майами прошли переговоры Владимира Зеленского, спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и его, Трампа, зятя Джареда Кушнера.
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