Шесть часов переговоров. Уиткофф, Кушнер, Зеленский. Суть от NYT

NYT раскрыла суть переговоров Уиткоффа, Кушнера, Зеленского, что шли 6 часов.Накануне в гольф-клубе под Майами прошли переговоры Владимира Зеленского, спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и его, Трампа, зятя Джареда Кушнера.