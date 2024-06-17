Директор тверского филиала рассказала о профилактике лейкоза КРС

В совещании на тему «Оздоровление хозяйств Тверской области от лейкоза крупного рогатого скота», организованном Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области 6 июня 2024 года, приняли участие сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ»: директор Тверского филиала Юлия Жигарева, заместитель директора Тверского филиала Наталья Шувалова и руководитель Тверской испытательной лаборатории Вероника Кокотова.