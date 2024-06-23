Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в кварталах реновации

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Порядка 70 объектов, которые появятся в столичных кварталах реновации, включены на данный момент в Адресную инвестиционную программу, благодаря которой одновременно с современным жильем москвичи будут обеспечиваться необходимой инфраструктурой.
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