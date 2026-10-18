Следственный комитет предотвратил возможный ущерб бюджету более чем на 500 миллиардов рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал об этом в интервью РИА Новости: речь идёт о налогах, которые могли бы не поступить в казну после пресечения крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС».