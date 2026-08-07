Эксперт гибридной войны де Вахтер передавал СБУ координаты нефтяных объектов РФ

Антон Ваганов/ТАСС Российские хакеры опубликовали данные, согласно которым связанный с НАТО специалист по гибридной войне Барте де Вахтер передавал Службе безопасности Украины точные координаты российских энергетических объектов.
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