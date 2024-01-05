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Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву

Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву

Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба обратился к гражданским лицам с призывом не позволять себе нервничать на фоне речей представителей государственного департамента Соединённых Штатов Америки относительно прекращения помощи боевикам.

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