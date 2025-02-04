Захарова упрекнула правозащитников в молчании после удара ВСУ по автобусу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, «включат» ли международные организации «стратегическое молчание» по поводу удара ВСУ по автобусу со школьниками в Запорожской области.
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