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Петербургский дневник

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Стало известно, кто из фигуристов будет освещать контрольные прокаты

Стало известно, кто из фигуристов будет освещать контрольные прокаты

В их числе – олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков На Первом канале анонсировали ряд звезд, которые будут освещать контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

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