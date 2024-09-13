Стало известно, кто из фигуристов будет освещать контрольные прокаты

В их числе – олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков На Первом канале анонсировали ряд звезд, которые будут освещать контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
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