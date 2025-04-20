18.04.2025 на базе центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска проведена информационная встреча для родителей, воспитывающий детей-инвалидов, учащихся в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.
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