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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Информационная встреча для родителей, воспитывающий детей-инвалидов, учащихся в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения...

Информационная встреча для родителей, воспитывающий детей-инвалидов, учащихся в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения...

18.04.2025 на базе центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска проведена информационная встреча для родителей, воспитывающий детей-инвалидов, учащихся в ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.

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