Наземная операция в Газе грозит стать «последний войной Израиля»

При входе в Газу Израиль могут атаковать сразу со всех сторон объединенные силы арабского мира Андрей Захарченко Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Андрей Кошкин Игорь Коротченко «Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут.