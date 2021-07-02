Провокации НАТО в Черном море как шаг к военному конфликту с Россией

Могут ли провокации НАТО привести к мировой войне, обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Чего добивается блок НАТО, организовав учения Sea Breeze в Черном море? Сколько еще провокаций мы увидим до финала учений, который запланирован на 10 июля? Как ответит Россия НАТО и зачем в регионе появилась подводная лодка «Колпино», которая должна отработать элементы подводной войны с потенциальным противником? Могут ли провокации НАТО привести к локальному военному конфликту или даже мировой войне? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич.