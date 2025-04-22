«Знают, чего хотят»: мать Тимати о его совместном отдыхе с Решетовой в ОАЭ

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.), не видит ничего предосудительного в том, что музыкант провел совместный отпуск со своей бывшей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой в Объединенных Арабских Эмиратах.
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