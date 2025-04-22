Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 718 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Мочить в школьном сортиреУволена директор ...
  • Надежда Белугина
    Хочется спросить, под какую дату возможно подарить Зеле ещё одно перемирие, чтобы ему ничто не мешало разрядиться?В Минобороны РФ з...
  • Татьяна Антонова
    "...задержанный Евгения Курдоглу." - эй, писатели, вы хотя бы разок сами вычитываете то, что пишете? Или чукча не чит...Колыбель террориз...

«Знают, чего хотят»: мать Тимати о его совместном отдыхе с Решетовой в ОАЭ

«Знают, чего хотят»: мать Тимати о его совместном отдыхе с Решетовой в ОАЭ

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.), не видит ничего предосудительного в том, что музыкант провел совместный отпуск со своей бывшей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх