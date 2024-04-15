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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих. Дальше – «Ман Сити» и «Арсенал»

«Челси» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих. Дальше – «Ман Сити» и «Арсенал»

Команда Маурисио Почеттино разгромила «Эвертон» (6:0) в 33-м туре АПЛ. В последний раз «синие» уступали 25 февраля – «Ливерпулю» (0:1).

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