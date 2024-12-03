Собянин рассказал, какие социальные объекты строят в ЗАО по программе реновации

39 жилых комплексов передали под заселение Сергей Собянин, мэр Москвы, в своём телеграм-канале написал, что на западе столицы проектируют и строят около миллиона квадратных метров современного жилья в рамках программы реновации.
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