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А каков ваш биологический возраст? Интересный тест! Проверь прямо сейчас!

А каков ваш биологический возраст? Интересный тест! Проверь прямо сейчас!

Вы наверняка уже видели в интернете немало тестов по поводу психологического возраста. А как насчет физического? Думаете, он определяется только количеством жалоб по поводу "тут болит/там болит"? Отчасти - да.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
По-прежнему,как и года 3-4 назад получается 47-48лет. Может потому что в приседаниях и задержке дыхания не сдаю?
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16 час.

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