А каков ваш биологический возраст? Интересный тест! Проверь прямо сейчас!

Вы наверняка уже видели в интернете немало тестов по поводу психологического возраста. А как насчет физического? Думаете, он определяется только количеством жалоб по поводу "тут болит/там болит"? Отчасти - да.
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