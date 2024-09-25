Экс-директор ФК "Новосибирск" оставил после себя многомиллионные долги

По словам нового руководителя, его работа ознаменовалась низкими результатами клуба Исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский высказался о работе своего предшественника Андрея Перлова.
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