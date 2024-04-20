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Кухня и дом

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Две минуты и шесть ингредиентов — считайте, ваш десерт готов.

Две минуты и шесть ингредиентов — считайте, ваш десерт готов.

﻿﻿Банановый пирог в кружке 5.0 Теплый десерт, приготовленный в микроволновой печи, из 6 ингредиентов Время приготовления: 2 минуты Рецепт на 1 персону Вид кухни Американская кухня Десерт Ингредиенты свежий банан1/2 шт белая мука1/4 стакана молоко, содержащее все жиры4 столовые ложки куриное яйцо1 кусок.

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