﻿﻿Банановый пирог в кружке 5.0 Теплый десерт, приготовленный в микроволновой печи, из 6 ингредиентов Время приготовления: 2 минуты Рецепт на 1 персону Вид кухни Американская кухня Десерт Ингредиенты свежий банан1/2 шт белая мука1/4 стакана молоко, содержащее все жиры4 столовые ложки куриное яйцо1 кусок.