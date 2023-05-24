Егор Пруцев получил сербское гражданство: «Всеми вопросами занималась «Црвена Звезда»

«Да, информация о том, что Егор получил сербский паспорт, соответствует действительности. Для нас это была легкая процедура, потому что всеми вопросами полностью занимался клуб», — сказал Игорь Пруцев.
Популярные статьи
- Цунода помог убрать улицы Фаэнцы после наводнения
- Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
Свежие комментарии