Непроходимый тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте советский фильм по случайному кадру

Проверьте себя! «Интердевочка»Выросли в советском союзе, а потому считаете, что отлично разбираетесь в советском кино? Мы готовы вас удивить! Как мы собираемся это сделать? Все очень просто — попробуйте узнать фильм по случайному кадру.