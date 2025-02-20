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Непроходимый тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте советский фильм по случайному кадру

Непроходимый тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте советский фильм по случайному кадру

Проверьте себя! «Интердевочка»Выросли в советском союзе, а потому считаете, что отлично разбираетесь в советском кино? Мы готовы вас удивить! Как мы собираемся это сделать? Все очень просто — попробуйте узнать фильм по случайному кадру.

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