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  • StarPer
    А вы господа в думе шире калитку на границе раскрывайте для всей шушары, глядишь и вас порешат.В Госдуме призвал...
  • Игорь Ямкач
    А кто такие скуфы?В Госдуме раскрыл...
  • Ильдус Мамлеев
    Да его собственная охрана на его резинке от трусов удавит [Березовский тому, пример], гадалки не ходи. Он просто слиш...На Украине раскры...

В Госдуме раскрыли, почему все критикуют скуфов

В Госдуме раскрыли, почему все критикуют скуфов

Депутат Толмачев: скуфов критикуют не за внешность, а за отсутствие стремлений Скуфов критикуют не за внешний вид, а за отсутствие стремлений, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

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Игорь Ямкач
А кто такие скуфы?
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