В Госдуме раскрыли, почему все критикуют скуфов

Депутат Толмачев: скуфов критикуют не за внешность, а за отсутствие стремлений Скуфов критикуют не за внешний вид, а за отсутствие стремлений, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
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