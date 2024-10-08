Vodafone и Google углубляют партнерство в сфере ИИ в Европе и Африке

Британская компания Vodafone сообщила об углублении своего стратегического партнерства с Google в рамках десятилетнего соглашения стоимостью более миллиарда долларов, что позволит предоставлять новые генеративные устройства на базе искусственного интеллекта от американского технологического гиганта клиентам по всей Европе и Африке, передает Reuters.
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