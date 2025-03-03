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«Половина мужчин практиковали петтинг» В СССР скрыли сенсационное исследование сексуальной жизни страны. Что в нем напугало власть?

«Половина мужчин практиковали петтинг» В СССР скрыли сенсационное исследование сексуальной жизни страны. Что в нем напугало власть?

Большую часть истории СССР интимная жизнь его жителей оставалась темой закрытой. Об этом не только не писали в СМИ (за исключением разве что первых и последних десятилетий существования Союза), но и ученые старались избегать этой темы, понимая, что столкнутся с неизбежной цезурой.

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