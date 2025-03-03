«Половина мужчин практиковали петтинг» В СССР скрыли сенсационное исследование сексуальной жизни страны. Что в нем напугало власть?

Большую часть истории СССР интимная жизнь его жителей оставалась темой закрытой. Об этом не только не писали в СМИ (за исключением разве что первых и последних десятилетий существования Союза), но и ученые старались избегать этой темы, понимая, что столкнутся с неизбежной цезурой.