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Самоизоляция по-немецки: как Берлин сжигает мосты с Москвой

Самоизоляция по-немецки: как Берлин сжигает мосты с Москвой

Немецкое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, заявили в МИД РФ. Германские культурные центры имени Гете в России также должны прекратить работу, а их командированным сотрудникам предписано покинуть страну до 13 сентября 2026 года.

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