В России дизельные автомобили больше не нужны: почему моторы на солярке потеряли смысл

Ещё недавно машины с дизельными двигателями считались образцом экономичности и надёжности. Их стоимость была выше, чем у бензиновых аналогов, но это компенсировалось сниженным расходом топлива, высоким крутящим моментом и внушительным ресурсом мотора.
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