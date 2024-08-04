Русские - это восточнославянский православный этнос

Всё-таки автор канала "Сыны Монархии" - один из лучших наших теоретиков.Снимать крутые патриотические ролики, с точки зрения креатива и продакшена у нас научились, а вот по части идеологии часто еще бывают косяки.
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