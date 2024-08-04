Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир 123
    Яхты тоже необходимый аксессуарОчередной крупный...
  • Геннадий Бережнов
    Вы участник дележа, или передаточное звено. Столько знать это что то!Очередной крупный...
  • Геннадий Бережнов
    Это крупицы, а если посмотреть на остальное, то работы хватит на 10 лет. Будут ли её вести это другой вопрос!Очередной крупный...

Русские - это восточнославянский православный этнос

Всё-таки    автор      канала  "Сыны  Монархии"   -   один  из   лучших  наших  теоретиков.Снимать крутые патриотические ролики, с точки зрения креатива и продакшена у нас научились, а вот по части идеологии часто еще бывают косяки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх