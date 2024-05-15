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Калужские новости

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Жители Калужской области заплатили за услуги ЖКХ больше 8 миллиардов рублей

Жители Калужской области заплатили за услуги ЖКХ больше 8 миллиардов рублей

За услуги население Калужской области за первые три месяца года заплатило 21 миллиард 240 миллионов рублей, в том числе за услуги ЖКХ - 39% этой суммы (то есть 8 миллиардов 283 миллиона рублей), сообщает КалугастатЗа январь - март 2024 года в розничной торговле Калужской области оборот достиг 70 миллиардов 851 миллиона рублей - в товарной массе больше чем за аналогичный период прошлого года на 4,8%.

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