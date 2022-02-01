Венесуэла легко приготовит плацдарм для ракет и подлодок Шойгу

Политическое решение принято, так что и без военных баз справимся Андрей Захарченко Фото: Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николайчук На фоне провалившихся переговоров с США относительно пресловутых «гарантий безопасности» Россия шлет на Запад самые разные сигналы, долженствующие убедить наших «заклятых партнеров» в серьезности наших намерений — от возможности сближения с Ираном и обсуждения возможности признания ДНР и ЛНР до потенциальной ядерной интеграции с Белоруссией и использования военных плацдармов на территории Латинской Америки: на Кубе, в Венесуэле или Никарагуа.