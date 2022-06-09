Стремоусов заявил о намеренных провокациях Киева у границ Херсонской области

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Власти Киева продолжают целенаправленные провокации рядом с Херсонской областью и сознательно нагнетают ситуацию.
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