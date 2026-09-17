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Более 100 листовок с рекламой наркотиков удалили в Октябрьском районе Барнаула

Более 100 листовок с рекламой наркотиков удалили в Октябрьском районе Барнаула

В Октябрьском районе Барнаула прошла профилактическая акция "СтопНаркотик". Ее организовал комитет по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту районной администрации.

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