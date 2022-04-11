Президент «Баварии» о будущем Мюллера: «Убежден, он завершит карьеру у нас»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем форварда Томаса Мюллера. «Я твердо убежден, что Мюллер принадлежит «Баварии» и что он завершит здесь карьеру», – сказал Хайнер в эфире Bayerischer Rundfunk.