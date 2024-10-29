Катастрофическое извержение вулкана Кикай: как событие 7300 лет назад отозвалось на климате Земли Ольга ВайленкоУчёные из России сделали удивительное открытие, позволяющее глубже заглянуть в прошлое планеты.
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