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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку». Две лыжницы пострадали во время завала в гонке на Спартакиаде учащихся

Соревнования проходят в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте на 10 км случился массовый завал.

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