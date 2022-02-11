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Старшеклассники петербургских школ начнут учиться очно с 14 февраля

Для учеников с 7 по 11 класс с понедельника отменят дистанционное обучение. В Петербурге не собираются продлевать антиковидные ограничения, которые ввели с 28 января из-за всплеска заболеваемости ковидом и которые в основном коснулись детей.

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