Старшеклассники петербургских школ начнут учиться очно с 14 февраля

Для учеников с 7 по 11 класс с понедельника отменят дистанционное обучение. В Петербурге не собираются продлевать антиковидные ограничения, которые ввели с 28 января из-за всплеска заболеваемости ковидом и которые в основном коснулись детей.
Для учеников с 7 по 11 класс с понедельника отменят дистанционное обучение. В Петербурге не собираются продлевать антиковидные ограничения, которые ввели с 28 января из-за всплеска заболеваемости ковидом и которые в основном коснулись детей.
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