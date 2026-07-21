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Сын Плющенко о финале ЧМ: «Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана, потому что пошел париться в баню»

Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира по футболу.

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