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«Челси» намерен подписать Скотта зимой или летом. Хавбек «Борнмута» также интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу» (The Telegraph)

«Челси» лидирует в гонке за полузащитника « Борнмута » Алекса Скотта , сообщает The Telegraph. Команда Хаби Алонсо приложит серьезные усилия для подписания англичанина, к которому также проявляют серьезный интерес « Ливерпуль » и « Арсенал ».

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