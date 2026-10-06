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Царьград

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Азиатский разворот: какие страны "отвоевали" русских туристов у Таиланда, Египта и ОАЭ

Азиатский разворот: какие страны "отвоевали" русских туристов у Таиланда, Египта и ОАЭ

Куда туристы из России поедут отдыхать в октябре.Русские туристы резко сменили приоритеты: в октябре страны Юго-Восточной Азии впервые привлекли почти пятую часть всех бронирований.

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