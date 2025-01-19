В Самаре мать пострадавшей девочки просит повторной помощи у главы СК Бастрыкина

Женщина пожаловалась на то, что дело после серьёзной травмы её дочери протекает медленно.Жительница Самары обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на ход расследования обстоятельств травмирования её 12-летней дочери в одной из школ города.