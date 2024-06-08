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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о сборной России: «На Евро точно не были бы мальчиком для битья. Последние матчи показывают, что команда может бороться с любым соперником»

Сборная России разгромила команду Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче. В марте команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0).

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