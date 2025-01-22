Житель села нашел на берегу непонятное существо

Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни считают, что это какое-то мифическое создание, другие предполагают, что на снимке изображен инопланетянин, передает focus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии