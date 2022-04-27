Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабить военный потенциал России

Политика как она есть

Американские чиновники заявили, что цель администрации Байдена в конфликте на Украине состоит в том, чтобы добиться ослабления военного потенциала России и укрепления Украины, чтобы предотвратить попытки Москвы завоевать территорию силой в будущем.