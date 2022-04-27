Политика как она есть

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Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабить военный потенциал России

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США хотят ослабить военный потенциал России

Американские чиновники заявили, что цель администрации Байдена в конфликте на Украине состоит в том, чтобы добиться ослабления военного потенциала России и укрепления Украины, чтобы предотвратить попытки Москвы завоевать территорию силой в будущем.

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