Экономист объяснил, что делать при просрочке по кредиту

Только 5% россиян с просроченными кредитами обращаются в банки за помощью. При этом почти треть должников интересуются реструктуризацией или кредитными каникулами, однако до подачи заявления дело чаще всего не доходит.
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