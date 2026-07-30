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Экономист объяснил, что делать при просрочке по кредиту

Только 5% россиян с просроченными кредитами обращаются в банки за помощью. При этом почти треть должников интересуются реструктуризацией или кредитными каникулами, однако до подачи заявления дело чаще всего не доходит.

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