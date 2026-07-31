Руководителя обанкротившегося застройщика в Калмыкии заставили выплатить 30 миллионов

Фирма должна была построить ЖК «Оазис» в Элисте, но стройка была сорвана, а застройщик обанкротился. Суды установили, что Таунова продолжала получать деньги дольщиков и заемные средства, несмотря на дополнительные затраты на демонтаж подземных коммуникаций.