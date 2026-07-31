УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

Руководителя обанкротившегося застройщика в Калмыкии заставили выплатить 30 миллионов

Руководителя обанкротившегося застройщика в Калмыкии заставили выплатить 30 миллионов

Фирма должна была построить ЖК «Оазис» в Элисте, но стройка была сорвана, а застройщик обанкротился. Суды установили, что Таунова продолжала получать деньги дольщиков и заемные средства, несмотря на дополнительные затраты на демонтаж подземных коммуникаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии