Руководителя обанкротившегося застройщика в Калмыкии заставили выплатить 30 миллионов

Фирма должна была построить ЖК «Оазис» в Элисте, но стройка была сорвана, а застройщик обанкротился. Суды установили, что Таунова продолжала получать деньги дольщиков и заемные средства, несмотря на дополнительные затраты на демонтаж подземных коммуникаций.
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