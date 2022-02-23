Александр Большунов резко высказался о призовых деньгах, полученных за победу в Пекине

Александр Большунов считается одним из самых успешных лыжников на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен выиграл скиатлон, а также эстафету — в команде с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.
Популярные статьи
- Находящуюся за границей Ксению Собчак в России могут привлечь к уголовной ответственности
- «Недопустимы необдуманные поступки», – депутат Госдумы предложила лишить Галкина и Ахеджакову государственных наград за антироссийскую пропаганду
- “Хочу говорить только со своей страной”, – уехавшая из России Ксения Собчак сделала неожиданное для всех заявление
Свежие комментарии