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Александр Большунов резко высказался о призовых деньгах, полученных за победу в Пекине

Александр Большунов резко высказался о призовых деньгах, полученных за победу в Пекине

Александр Большунов считается одним из самых успешных лыжников на  Олимпиаде в Пекине. Спортсмен выиграл скиатлон, а также эстафету — в команде с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

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